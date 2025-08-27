Rzeczpospolita
W ostatni weekend wakacji (29–31 sierpnia 2025) malownicze Sokołowsko znów stanie się stolicą kina. 14. edycja Festiwalu Filmowego „Hommage à Kieślowski” – wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i transgranicznym – zaprasza widzów na trzy dni pokazów, spotkań i rozmów inspirowanych twórczością Krzysztofa Kieślowskiego oraz najciekawszymi zjawiskami współczesnego kina.

Rusza 14. Festiwal Filmowy „Hommage à Kieślowski” w Sokołowsku

„Hommage à Kieślowski” symbolicznie nawiązuje do postaci wybitnego polskiego reżysera, którego dzieciństwo i wczesna młodość są silnie związane z Dolnym Śląskiem i Sokołowskiem. Festiwal nie jest jednak wyłącznie przeglądem dzieł patrona – to szerokie spojrzenie kuratorskie obejmujące kino mistrzów, najświeższe debiuty, odkrycia archiwalne i często niesłusznie zapomnianą klasykę.

Hasło edycji: „Końce i początki”

Co roku festiwal prowadzi kluczowa idea społeczna, wpisująca się w „filozofię uważności społecznej” Kieślowskiego. Po dotychczasowych mottach („Kino-interwencje”, „Pokolenia”, „Opowieści z lasu”, „Musimy sobie pomagać”) tegoroczny temat brzmi „Końce i początki” – nawiązujący do koncepcji cykliczności dziejów Giambattisty Vico oraz tytułu nagrodzanego krótkiego metrażu z pierwszej edycji konkursu krótkich form (reż. Klaudia Fortuniak, PWSFTviT).

- W ujęciu Vica sztuka jest jednym z najważniejszych elementów ludzkiej mentalności i najwłaściwszym narzędziem poznania. Odzwierciedlając kształty ludzkiego ducha, pokazuje nasze marzenia, pragnienia i bolączki – także tęsknotę za nowym początkiem, odrodzeniem, drugą szansą. Te napięcia znakomicie widać u bohaterów Kieślowskiego, jak Julie z Trzech kolorów: Niebieskiego. W tym roku chcemy, by selekcja filmowa była dla widowni wspólną ‘filmoterapią’ – towarzyszką domykania i otwierania życiowych rozdziałów. - mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.

W ramach bloku Hommage à Kieślowski szczególne miejsce zajmie „Trzy kolory: Niebieski” (1993) i rozmowy wokół filmu. Wśród gości zapowiedzieli udział m.in. Sławomir Idziak, Krzysztof Wierzbicki i Jacek Ostaszewski.

Foto: TRZY KOLORY NIEBIESKI fot. Piotr Jaxa

Retrospektywa: Drahomíra Vihanová

Jednym z akcentów programowych będzie przegląd filmów Drahomíry Vihanovej (1930–2017) – wybitnej czeskiej reżyserki i scenarzystki, znanej z bezkompromisowego języka i krytycznego spojrzenia na współczesne jej społeczeństwo. Z okazji 95. rocznicy urodzin artystki pokażemy m.in. „Zabitą niedzielę” (1969), „Fugę na czarnych klawiszach” (1964) oraz „Pytania dla dwóch kobiet” (1985). Przegląd dopełnią rozmowy o alienacji, samotności i bezduszności instytucji – tematach wciąż niepokojąco aktualnych.

Polskie kino dziś: debiuty i spotkania

W Sokołowsku spotkamy twórczynie i twórców nowych polskich filmów. Udział potwierdzili m.in.: Korek Bojanowski(Utrata równowagi), Justyna Mytnik (Lany poniedziałek), Maria Zbąska (To nie mój film) oraz Monika Majorek (Innego końca nie będzie). Po projekcjach zaplanowano rozmowy o języku współczesnego kina i wrażliwości pokoleniowej.

Nowa sekcja: wybór Millennium Docs Against Gravity

Nowością tegorocznej edycji jest kuratorska prezentacja wybranych tytułów Millennium Docs Against Gravity – festiwalu, który od lat łączy sztukę dokumentu z aktywnym dialogiem społecznym. Most między wydarzeniami zbudują pokazy m.in.: „Listów z Wilczej” (intymna opowieść o dzieciństwie i przemocy), „Riefenstahl” (filmowa podróż w przeszłość i pytania o etykę twórcy), „Pasażer. Andrzej Munk” (portret wybitnego reżysera oczami współpracowników) oraz „Pociągów” (obraz subtelnie splatające losy ludzi i krajobrazu w zanikającym świecie kolei).

Konkurs Krótkich Form Filmowych – edycja II

Po udanym debiucie w 2024 roku festiwal kontynuuje Konkurs Krótkich Form Filmowych. Przypomnijmy: Grand Prix I edycji otrzymał dokument „Moja siostra” (reż. Mariusz Rusiński, Studio Munka). Jury pod przewodnictwem Magdaleny Łazarkiewicz i Marty Hryniak doceniło film za czułą, uważną obserwację rodzinnego kryzysu i próbę odbudowy relacji.

W tym roku komisja selekcyjna wyłoniła finałową dziesiątkę tytułów, które zobaczy publiczność w Sokołowsku. Do konkursu kwalifikowane były krótkie metraże – fabuły, dokumenty i animacje – o długości do 30 minut, zrealizowane od 1 stycznia 2024 do 15 czerwca 2025. Podczas festiwalu filmy oceni jury (Magdalena Łazarkiewicz, Dorota Stalińska,  Marta Hryniak, Petr Vlček, Mariusz Rusiński), a obok nagród jurorskich – widzowie przyznają także Nagrodę Publiczności.

