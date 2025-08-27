Rusza 14. Festiwal Filmowy „Hommage à Kieślowski” w Sokołowsku

„Hommage à Kieślowski” symbolicznie nawiązuje do postaci wybitnego polskiego reżysera, którego dzieciństwo i wczesna młodość są silnie związane z Dolnym Śląskiem i Sokołowskiem. Festiwal nie jest jednak wyłącznie przeglądem dzieł patrona – to szerokie spojrzenie kuratorskie obejmujące kino mistrzów, najświeższe debiuty, odkrycia archiwalne i często niesłusznie zapomnianą klasykę.

Hasło edycji: „Końce i początki”

Co roku festiwal prowadzi kluczowa idea społeczna, wpisująca się w „filozofię uważności społecznej” Kieślowskiego. Po dotychczasowych mottach („Kino-interwencje”, „Pokolenia”, „Opowieści z lasu”, „Musimy sobie pomagać”) tegoroczny temat brzmi „Końce i początki” – nawiązujący do koncepcji cykliczności dziejów Giambattisty Vico oraz tytułu nagrodzanego krótkiego metrażu z pierwszej edycji konkursu krótkich form (reż. Klaudia Fortuniak, PWSFTviT).

- W ujęciu Vica sztuka jest jednym z najważniejszych elementów ludzkiej mentalności i najwłaściwszym narzędziem poznania. Odzwierciedlając kształty ludzkiego ducha, pokazuje nasze marzenia, pragnienia i bolączki – także tęsknotę za nowym początkiem, odrodzeniem, drugą szansą. Te napięcia znakomicie widać u bohaterów Kieślowskiego, jak Julie z Trzech kolorów: Niebieskiego. W tym roku chcemy, by selekcja filmowa była dla widowni wspólną ‘filmoterapią’ – towarzyszką domykania i otwierania życiowych rozdziałów. - mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.

W ramach bloku Hommage à Kieślowski szczególne miejsce zajmie „Trzy kolory: Niebieski” (1993) i rozmowy wokół filmu. Wśród gości zapowiedzieli udział m.in. Sławomir Idziak, Krzysztof Wierzbicki i Jacek Ostaszewski.