Edukacja to podstawa bezpieczeństwa

Z przemówienia premiera można było wywnioskować, że edukacja to podstawa wszystkiego. Bez dobrej szkoły nie można mówić o bezpieczeństwie, odbudowie jedności narodowej czy budowie nowoczesnego społeczeństwa. Tusk zaznaczył także, że wie, iż wynagrodzenia nauczycieli są żenująco niskie.

Nie byłoby nic dziwnego w tym przemówieniu, gdyby zostało ono wygłoszone w ubiegłym roku. Tyle że od momentu zmiany władzy w Polsce minęło już prawie 12 miesięcy, a ani nie mamy nowoczesnej, przyjaznej szkoły, ani nauczyciele nie poczuli się jakoś szczególnie szanowani, a poza jedną podwyżką w styczniu tego roku za bardzo nie widać perspektyw wzrostu wynagrodzenia. Od stycznia 2025 r. pensje pedagogów pójdą w górę o zaledwie 5 proc. Prace domowe zostały zlikwidowane, ale zastąpiły je niemal codzienne sprawdziany. Odchudzonej podstawy programowej za bardzo w szkole nie widać – nadal uczniowie spędzają całe popołudnia nad „lekcjami”. A obradujący od drugiej połowy czerwca zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli nie wypracował niczego. Wszyscy mają nadzieję, że 12 grudnia na posiedzeniu podsumowującym pół roku jego prac pojawią się jakieś konkrety.

Będą jubileuszówki i przejrzyste przepisy dotyczące awansu

Na razie MEN sugeruje, że nauczyciele uzyskają prawo do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy – o co zabiegają związkowcy. Problem w tym, że jubileuszówka nie wpłynie na poprawę sytuacji materialnych młodych nauczycieli, których sytuacja finansowa jest szczególnie niekorzystna. A niemal połowa z nich myśli o zmianie zawodu. Barbara Nowacka zaznaczyła, że zostaną też uporządkowane przepisy dotyczące awansu zawodowego i kwalifikacji nauczycieli, a także skrócenia czasu postępowań dyscyplinarnych.

Nie ulega wątpliwości, że całe to wystąpienie i uśmiechy do nauczycieli to nic innego jak początek kampanii wyborczej – tym razem prezydenckiej. Pytanie tylko, czy nauczyciele teraz uwierzą w same obietnice, czy jednak, by oddali głos na kandydata KO, potrzebne będą nie słowa, ale konkretne działania.