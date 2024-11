Posłanka Szumilas chyba czeka na decyzję MEN w tej sprawie.

Zwracam uwagę na to, że ustawa leży w Sejmie i to Sejm jest jej gospodarzem. I oczekujemy, że ta ustawa rychło zacznie być procedowana.

Ale podwyżki od stycznia jakieś dostaniecie.

Słowo „podwyżka” w odniesieniu do wskaźnika pięcioprocentowego, który chyba nawet nie pokryje skali inflacji... Trudno tak o tym mówić. Moim zdaniem – powrócę do ulubionego zwrotu premiera Oleksego – to nadużycie semantyczne, ale doceniamy to, co stało się w tym roku, bo nie ulega wątpliwości, że 30 proc. czy 33 proc. podwyżki to był skokowy wzrost naszego wynagrodzenia. Jak niskie to było wynagrodzenie, to najlepiej świadczy fakt, że premier, dając obietnicę 30 proc. wzrostu, nie wyobrażał sobie, że w niektórych przypadkach może to nie dać nawet 1500 zł.

Połączenie waszych uposażeń ze średnią krajową to ogromne koszty dla budżetu.

Rozłóżmy więc ten proces na kolejne lata, ale niech nauczyciel wie, jaka jest jego perspektywa, że wchodząc do zawodu, nie będzie uzależniony od decyzji Sejmu. Nie może być tak, że wynagrodzenie osoby po studiach oscyluje wokół pensji minimalnej. I nadal będziemy mieli sytuację, gdzie absolwentka wychowania przedszkolnego rozpoczynająca pracę w przedszkolu zarabia mniej niż pomoc przedszkolna.

Jako społeczeństwo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o to, na co nas stać. Nie stać nas na dobrą służbę zdrowia, bo to kosztuje. Nie stać nas na dobrą edukację, bo to kosztuje. Owszem, dzisiaj inwestujemy w zbrojenia i jest to bardzo potrzebne. Ale edukacja to nasza przyszłość i także bezpieczeństwo.