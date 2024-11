Wymagania ogólne podstawy programowej w zakresie przedmiotu edukacja obywatelska dotyczą rozumienia sfery publicznej, zainteresowania sprawami publicznymi oraz zaangażowania obywatelskiego, które razem składają się na postawę patriotyczną. Zgodnie z założeniami przedmiotu, znajomość podstaw funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa oraz rozumienie najważniejszych dotyczących go zjawisk pozwalają rozwijać zainteresowanie nimi i wyrabiać sobie własne opinie w tych sprawach, co z kolei prowadzi do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego.

Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jakie będą jej cele kształcenia?

Realizacja celów kształcenia w zakresie przedmiotu edukacja obywatelska, zwłaszcza w ich praktycznym wymiarze wymaga szczególnego podejścia dydaktycznego. Dlatego przedmiot ten składa się z trzech równoważnych elementów nauczania i uczenia się, którymi będą:

1) opanowanie materiału – wiedza i umiejętności zdobywane przez uczniów wyodrębnione w siedmiu działach;

2) podjęcie czterech praktycznych działań obywatelskich;

3) realizacja grupowego projektu edukacyjnego (badawczego lub społecznego).