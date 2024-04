Yellen mówiła na konferencji prasowej, że na stole są „wszystkie opcje” umożliwiające uderzenie w „finansowanie terroryzmu” przez Iran.



Z kolei szef europejskiej dyplomacji, Josep Borrell, po wideokonferencji z szefami MSZ państw członkowskich mówił, że niektóre państwa apelowały o nałożenie dodatkowych sankcji na Iran.



Borrell mówił, że propozycje obejmowały rozszerzenie sankcji już nałożonych na Iran, których celem było ograniczenie dostaw dronów do walczącej z Ukrainą Rosji. Rozszerzone sankcje miałyby ograniczyć rozwój irańskiego programu rakietowego.



USA i państwa Zachodu apelowały do Izraela, by ten odstąpił od odwetu za irański atak, by uniknąć eskalacji.