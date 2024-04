Andrzej Duda po exposé Sikorskiego. Mówi o "zdumieniu", "rozczarowaniu", "niesmaku"

Prezydent Andrzej Duda krytykuje Radosława Sikorskiego. Za co?

- W najważniejszych kwestiach związanych z polską polityką zagraniczną ta polityka jest realizowana zgodnie, czyli można powiedzieć jest kontynuowana przez obecny rząd. Dlatego z nieco zdumieniem i bardzo dużym rozczarowaniem przyjąłem, zwłaszcza początek wystąpienia pana ministra Sikorskiego, (...) nastąpił atak na politykę, która była prowadzona przez poprzedni rząd — stwierdził prezydent.



- W moim przekonaniu nie tylko absolutnie bezpodstawny, w którym było dużo kłamstw, manipulacji, zwykłych nieprawd, ale przede wszystkim dzielący Polaków. U mnie osobiście te słowa ministra wzbudziły zwykły niesmak. Było tam wiele nieprawdy, żenujących stwierdzeń, które trudno nazwać inaczej niż propagandą, manipulacją - dodał.



- Z dużym niesmakiem przyjąłem też słowa dotycząca UE. Jeśli mówi to polityk obozu, który do niedawna zwalczał polski rząd, ogłaszając nieprawdy w przestrzeni międzynarodowej na temat działań tego rządu, który współrealizował razem z politykami liberalno-lewicowymi (...) politykę tak naprawdę antypolską, która okazała się potem całkowitą nieprawdą, bo dziś tzw. kamienie milowe okazały się nieistotnym zupełnie elementem, okazało się że można odblokować środki z KPO bez spełnienia żadnych warunków, wystarczyło, że się zmieniła władza w Polsce (...) to jest chyba jasne, że mamy do czynienia z niesamowitą hipokryzją elit europejskich, (...) przede wszystkim myślę o tych wszystkich, którzy rządzą dziś w Komisji Europejskiej, o przewodniczącej KE (...). Jest to polityka zwykła, partyjna, którą realizuje Europejska Partia Ludowa, przez lata zwalczała polski rząd. Opowiadanie o złej pozycji Polski w UE jest zwykłą bzdurą. Polska realizowała swoje interesy i mam nadzieję, że będzie te interesy realizowała nadal — mówił Duda.



Duda wypomniał też Sikorskiemu, że ten w Berlinie „przed 2015 rokiem wzywał Niemcy, by brały przewodnią rolę w UE, gdy Niemcy budowały twardo gazociąg NordStream razem z Rosją (...) ze szkodą dla Polski”, to „można się z politowaniem (...) uśmiechnąć”.



Prezydent mówił też, że Sikorski był szefem MSZ, gdy premier Donald Tusk „obściskiwał się na molo w Sopocie z Władimirem Putinem” i „mówił o resecie z Rosją”.