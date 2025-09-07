Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe decyzje sądu dotyczące pozwów rodziny Sebastiana M.?

Dlaczego żona Sebastiana M. złożyła pozew przeciwko portalowi Wykop.pl?

W jaki sposób poznański sąd odniósł się do pozwów rodziny Sebastiana M.?

Jakie były okoliczności zatrzymania Sebastiana M. na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Co wydarzyło się 16 września 2023 roku na autostradzie A1?

Jak informowały media, pozew o ochronę dóbr osobistych, przeprosiny i zapłatę 500 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami do poznańskiego sądu wniosła Fundacja Freedom-24, działająca w imieniu małżonki Sebastiana M. Pozwanym był popularny portal Wykop.pl, od którego powódka domagała się również ujawnienia "wszystkich numerów IP osób i danych osób logujących się na portalu, które ujawniały i udostępniały zdjęcia, które nie zostały opublikowane".

Reklama Reklama

Co zawierał pozew żony Sebastiana M.

„W dniu 16 września 2024 r. na autostradzie A1 miał miejsce wypadek, w którym brał udział mój mąż Sebastian M. W związku z przeprowadzonymi czynnościami został zwolniony do domu. W ciągu następnych kilku dni na portalu wykop.pl wszyscy bezkarnie umieszczali zarówno opis całej rodziny, jak również nazywano powódkę żoną mordercy, zabójcami, ujawniono prywatne zdjęcia z wesela, na których był wizerunek M. [rodziców Sebastiana M., jego żony] oraz inni goście” – brzmiał fragment pozwu żony Sebastiana M.

W uzasadnieniu kobieta podniosła, że ujawnienie jej wizerunku i danych osobowych doprowadziło do hejtu w mediach społecznościowych oraz na profilach klinik, z którymi współpracowała jako stomatolog. Przez to – jak twierdziła – straciła zaufanie klientów, a kilku kontrahentów zrezygnowało ze współpracy z nią. Kobieta zapewniła, że uzyskane zadośćuczynienie zostanie przekazane na cele charytatywne.

Dziennik „Fakt” zwracał wówczas uwagę, że kwota zadośćuczynienia, której domaga się żona Sebastiana M. jest o wiele wyższa niż kwota, jaką otrzymali bliscy rodziny, która zginęła w wypadku na A1.