Jak informowały media, pozew o ochronę dóbr osobistych, przeprosiny i zapłatę 500 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami do poznańskiego sądu wniosła Fundacja Freedom-24, działająca w imieniu małżonki Sebastiana M. Pozwanym był popularny portal Wykop.pl, od którego powódka domagała się również ujawnienia "wszystkich numerów IP osób i danych osób logujących się na portalu, które ujawniały i udostępniały zdjęcia, które nie zostały opublikowane".
„W dniu 16 września 2024 r. na autostradzie A1 miał miejsce wypadek, w którym brał udział mój mąż Sebastian M. W związku z przeprowadzonymi czynnościami został zwolniony do domu. W ciągu następnych kilku dni na portalu wykop.pl wszyscy bezkarnie umieszczali zarówno opis całej rodziny, jak również nazywano powódkę żoną mordercy, zabójcami, ujawniono prywatne zdjęcia z wesela, na których był wizerunek M. [rodziców Sebastiana M., jego żony] oraz inni goście” – brzmiał fragment pozwu żony Sebastiana M.
W uzasadnieniu kobieta podniosła, że ujawnienie jej wizerunku i danych osobowych doprowadziło do hejtu w mediach społecznościowych oraz na profilach klinik, z którymi współpracowała jako stomatolog. Przez to – jak twierdziła – straciła zaufanie klientów, a kilku kontrahentów zrezygnowało ze współpracy z nią. Kobieta zapewniła, że uzyskane zadośćuczynienie zostanie przekazane na cele charytatywne.
Dziennik „Fakt” zwracał wówczas uwagę, że kwota zadośćuczynienia, której domaga się żona Sebastiana M. jest o wiele wyższa niż kwota, jaką otrzymali bliscy rodziny, która zginęła w wypadku na A1.
Co więcej, do poznańskiego sądu trafił jeszcze inny pozew o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Stroną powodową była firma ojca Sebastiana M. Kwota żądanego zadośćuczynienia to aż milion złotych.
Jak informuje „Fakt”, niemal od początku poznański sąd domagał się uzupełnienia braków formalnych dotyczących pisma. Działająca w imieniu rodziny Sebastiana Majtczaka fundacja tego jednak nie zrobiła. Doszło do zwrócenia pozwu. Te decyzje, z racji braku działania powodów, uprawomocniły się – jedna 7 listopada 2024 r., a kolejna 21 czerwca 2025 r. To oznacza, że z powodu braków formalnych nie wszczęto postępowania w tych sprawach.
Przypomnijmy, iż do wypadku na A1 koło Sierosławia (woj. łódzkie) doszło 16 września 2023 r. Pędzące co najmniej 253 km/h sportowe BMW M850i, które prowadził 31-letni wtedy łódzki przedsiębiorca Sebastian M., uderzyło w tył osobowej kii przewożącej trzyosobową rodzinę. Kia uderzyła w barierki energochłonne i stanęła w płomieniach. Śmierć na miejscu ponieśli młodzi małżonkowie oraz ich 5-letni syn.
Policja, która przybyła na miejsce, zbadała kierowcę na zawartość alkoholu oraz środków odurzających, ale go nie zatrzymała. Początkowo twierdziła, że kierowca kii uderzył w barierę „z niewyjaśnionych przyczyn”, w komunikatach nie wspominała, że uczestnikiem wypadku było także inne auto. Zmieniła zdanie dopiero po tym, jak w mediach społecznościowych opublikowane zostało nagranie z wideorejestratora dowodzące, że bmw prawdopodobnie zahaczyło o kię.
Kilka dni po upublicznieniu nagrania z momentu wypadku Sebastian M. opuścił Polskę. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Okazało się, że najpierw wyjechał do Niemiec, a potem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie w październiku 2023 r. został zatrzymany. Od tego czasu Polska czyniła starania o jego ekstradycję. Mimo to mężczyzna został zwolniony z aresztu za kaucją i – według medialnych doniesień – uzyskał tzw. złotą wizę w ZEA, dającą mu status rezydenta.
W styczniu 2025 r. sąd w Dubaju stwierdził nieprawomocnie, że ekstradycja jest prawnie dopuszczalna. W połowie maja minister sprawiedliwości ZEA wyraził na nią ostateczną zgodę.
23 maja Sebastian M. został zatrzymany na terenie ZEA we współpracy z polską policją. Komenda Główna Policji informowała, że próbował się tam ukrywać, zmieniał miejsca zamieszkania, samochody, a nawet maskował się ubiorem. Trzy dni później, 26 maja Sebastian M. został sprowadzony do kraju i przetransportowany do jednego z aresztów śledczych na terenie Śląska. Nazajutrz mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
W połowie lipca prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. Mężczyźnie grozi 8 lat pozbawienia wolności. Proces ma ruszyć we wrześniu.
