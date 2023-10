Przed sądem przegrał również europoseł PiS Patryk Jaki, który ogłosił, że nie zamierza zastosować się do wyroku. - Sąd w Gdańsku zakazał mi dziś mówić o PO, że są „wulgarni” i to „zdrajcy” . Oddalił jednak wniosek o zakaz mówienia o PO, że to „obciach” . Już złożyłem wniosek o udostępnienie całego nagrania rozprawy, abyście mogli zobaczyć ten cyrk. I nie mam zamiaru się do tego zastosować. Więc jeszcze raz: PO to ludzie wulgarni (8 gwiazdek ich myśl przewodnia) , zdrajcy (reset z Putinem, linia Wisły, sankcje na własny kraj etc) i obciach. Nikt nie będzie ograniczał moich konstytucyjnych praw i wolności słowa. Nie będzie zgody na żadną cenzurę - napisał na platformie X (dawniej Twitter).



