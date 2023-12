Jednak ze względu na fakt iż kara została nałożona na ministra zdrowia jako organ, a nie osobę, kara 100 tys. złotych zostanie zapłacona z budżetu państwa, co oznacza, że Adamowi Niedzielskiemu nie grozi w tym zakresie odpowiedzialność osobista. Zmienić to może jednak pozew zapowiedziany przez poszkodowanego działaniem polityka lekarza.

Piotr Pisula przyznał, że cieszy się z decyzji UODO, bo w jego ocenie, jest to znak, że obywatele nie są sami oraz bezbronni wobec wysoko postawionych urzędników państwowych. Dodał także, że prokuratura obierze podobne stanowisko jak UODO. Sprawa nie ogranicza się jednak jedynie do ochrony z zakresu Urzędu Ochronych Danych Osobowych lub prokuratury, ponieważ lekarz poinformował o podjęciu decyzji o skierowaniu prawy do sądu cywilnego. W takiej sytuacji zachowanie polityka będzie rozpatrywane z perspektywy naruszenia dóbr osobistych.

Ochrona dóbr osobistych jest gwarantowana przepisami Kodeksu cywilnego:

Art. 24.

§ 1. 2 Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Zgodnie z artykułem 24 Kodeksu, osoba, której dobro osobiste zostało naruszone działaniem innej osoby może żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub wpłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Takie „roszczenia” zgłosił Piotr Pisula bezpośrednio po ujawnieniu jego danych — przeprosiny oraz przekazanie 100 tys. złotych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.