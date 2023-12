Prezes Banku Rosji: jesteśmy gotowi na nowe sankcje

Czytaj więcej Banki Prezes banku Rosji: obowiązkowa sprzedaż dewiz nie jest na zawsze - Obowiązkowa sprzedaż przez eksporterów zysków w walutach obcych jest tymczasowym środkiem stabilizującym kurs rubla - zapewnia prezes banku centralnego Rosji, Elwira Nabiulina.

Najważniejsze cele Banku Rosji

Bank Centralny prowadził, prowadzi i będzie realizował politykę mającą na celu zapewnienie, że dochody nie zostaną deprecjonowane przez wysoką inflację, aby istniał stabilny sektor finansowy, pozwalający na ochronę oszczędności osób i przedsiębiorstw oraz zapewnienie środków finansowych na strukturalną restrukturyzację gospodarki , która postępuje dość szybko. W sektorze finansowym istnieją problemy, które nie zostały w pełni rozwiązane, w tym płatności transgraniczne. Chociaż, jak wynika z naszych badań, nasilenie tego problemu nieznacznie spadło.Zaufanie do rynku finansowego pozostaje problemem ze względu na blokowanie aktywów. Wyzwaniem są długoterminowe pieniądze w gospodarce. I nie są to tylko pożyczki długoterminowe, ale także rynek kapitałowy. Tutaj konieczne będzie przezwyciężenie spadku zaufania do rynku finansowego spowodowanego sankcjami, wynikającymi z tego, co się stało. Aby móc się dalej rozwijać, potrzebujemy oczywiście zachęty do innowacji. Dość pozytywnie patrzę na rozwój sektora finansowego, na to, że pozostanie zaawansowany technologicznie, innowacyjny .

Walka z inflacją

– Presja inflacyjna zaczęła rosnąć w drugiej połowie roku. Teraz tempo wzrostu cen jest znacznie wyższe od naszego celu inflacyjnego. Analizujemy przede wszystkim te wskaźniki, które charakteryzują stabilność inflacji. Tempo wzrostu cen towarów i usług, są w mniejszym stopniu uzależnione od kursu rubla. Musimy zadbać o to, aby tendencja do zmniejszania zrównoważonych składników wzrostu cen sama w sobie była trwała .Zajmie to dwa, trzy miesiące lub dłużej – zależy od tego, jak bardzo obniży się szeroka gama wskaźników charakteryzujących stabilną inflację. Ostatnie badania wykazały, że oczekiwania inflacyjne są wysokie i wciąż rosną. A im wyższe oczekiwania inflacyjne, tym oczywiście trudniej jest ją obniżyć.

Dlatego weźmiemy pod uwagę wszystkie wskaźniki. Ale niestety istnieją typowe przyczyny. Po pierwsze, w naszym przypadku jest tak, że wysoki wzrost popytu przewyższa możliwości podaży. Są także czynniki, które zostaną z nami na długo. Należą do nich sytuacja na rynku pracy i niskie bezrobocie. Popyt konsumencki jest wprawdzie wysoki, ale ma na niego bezpośredni wpływ nasza polityka pieniężna i główna stopa procentowa.

Nasze decyzje z pewnym opóźnieniem odbijają się na gospodarce. To długi łańcuch: podwyżka kluczowej stopy, po czym wzrastają rynkowe stawki depozytów i kredytów. Ma to wpływ na wielkość depozytów, kredytów, zmiany w zachowaniu ludzi – czy będą wydawać, oszczędzać itd. I dopiero potem wpływa to na ceny. Za każdym razem oceniamy, czy polityka pieniężna jest wystarczająco restrykcyjna, aby w przyszłym roku osiągnąć nasz cel inflacyjny na poziomie blisko 4 proc.