Prezes banku Rosji: obowiązkowa sprzedaż dewiz nie jest na zawsze

Miesięczne płatności , które w tym miesiącu wypadają na 30 października, już w ostatnich dniach wspierały rubla. Dodatkowo w mijającym tygodniu tygodniu wszedł w życie dekret prezydenta Władimira Putina o obowiązkowej sprzedaży walut, nakładając na 43 grupy eksporterów obowiązek repatriacji 80 proc. przychodów z walut, a następnie sprzedaży 90 proc. tej kwoty. Od ogłoszenia dekretu rubel umocnił się z kursu ponad 100 do dolara. Prezes Banku Rosji w piątek powtórzyła swoje wątpliwości co do tych kontroli. - Specyficzny wpływ ograniczeń walutowych na dynamikę kursu będzie naszym zdaniem nieistotny. Jeśli tak, to stanie się to wyłącznie w bardzo określonym czasie - mówiła.