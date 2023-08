Za 1 dolara płacono we wtorek rano 99,7 rubla. Dzień wcześniej notowania przebiły poziom 100 rubli za 1 dolara i doszły do 102 rubli. Rosyjska waluta nie była tak słaba od okresu rynkowej paniki towarzyszącej pierwszemu miesiącowi pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. (Co prawda podczas czerwcowego buntu Grupy Wagnera rosyjskie banki kupowały dolara po ponad 100 rubli, ale było to przejawem krótkotrwałej niepewności i nie zostało to uwzględnione w oficjalnych notowaniach.) Od początku roku rubel stracił ponad 25 proc. wobec dolara, co plasowało go w tym okresie w gronie najgorszych walut świata. Przez 12 miesięcy tąpnął o blisko 40 proc., czyli zniżkował bardziej niż choćby lira turecka i funt egipski, a nieco mniej niż nigeryjska niara.

„Źródłem osłabienia rubla i przyspieszenia inflacji jest luźna polityka pieniężna. Rosja potrzebuje silnego rubla a decydenci posiadają narzędzia potrzebne do ustabilizowania jego kursu w bliskiej przyszłości” – napisał w opinii dla agencji TASS Maksim Oreszkin, doradca ekonomiczny prezydenta Putina. Dzień po publikacji jego komentarza, Bank Rosji podniósł, na nadzwyczajnym posiedzeniu, główną stopę procentową aż o 350 pb., do 12 proc. Poprzedniej podwyżki (pierwszej od wiosny 2022 r.) - o 100 pb - dokonał pod koniec lipca. Prawdopodobne jest dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej.

Elwira Nabiulina, prezes Banku Rosji, jako przyczynę słabości rubla, wskazuje przede wszystkim pogorszenie warunków handlu zagranicznego. Jest to skutek sankcji oraz odchodzenia przez państwa europejskie od zakupu rosyjskich surowców energetycznych. Według danych Banku Rosji, duzi rosyjscy eksporterzy wypracowali w lipcu przychody zagraniczne warte 6,9 mld USD. W takim samym miesiącu zeszłego roku sięgały one natomiast 17,8 mld USD. O ile w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 r. rosyjska nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wyniosła 165,4 mld USD, to w takim samym okresie 2023 r. sięgnęła tylko 25,2 mld USD. Analitycy wskazują więc, że rubel w nadchodzących miesiącach nadal powinien być pod presją.