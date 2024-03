Jak informowaliśmy w poniedziałek, Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały samorządu adwokackiego odmawiające zwolnienia z opłaty szkoleniowej za aplikację adwokacką oraz składek członkowskich aplikantce, która opiekuje się córką z niepełnosprawnością. Chodziło o niebagatelną kwotę: 5850 zł rocznej opłaty szkoleniowej za aplikację oraz 100 zł miesięcznej składki członkowskiej za 2022 rok. Okręgowa Rada Adwokacka trzykrotnie odmawiała aplikantce zwolnienia jej z tych opłat, choć kobieta wskazała, że jej miesięczny dochód wynosi 3618,84 zł, z czego 2119 zł to świadczenie pielęgnacyjne, którego pobieranie wymaga rezygnacji z pracy.

NRA: sprawa aplikantki zostanie rozpatrzona ponownie

Jeszcze wczoraj (11 marca) Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchyliło uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu o odmowie zwolnienia kobiety z opłaty szkoleniowej za aplikację adwokacką oraz składek członkowskich.

W komunikacie NRA czytamy, że decyzję podjęto w związku ze skargą RPO do sądu, w której podniesiono m.in. nowe okoliczności wymagające dalszych ustaleń i ich weryfikacji. Sprawę wniosku aplikantki przekazano do ponownego rozpatrzenia przez ORA we Wrocławiu.

„Prezydium NRA orzekając poprzednio w tej sprawie i utrzymując w mocy uchwałę okręgowej rady, bazowało na ustalonym i wynikającym z akt stanie faktycznym, który w świetle skargi RPO do WSA i osobistej skargi aplikantki adwokackiej do WSA mógł ulec zmianie. Z uwagi na dostrzeżone rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym opisanym przez skarżącą przed organami adwokatury i stanem faktycznym przedstawionym w skargach zachodzi konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy przez ORA we Wrocławiu.” - wyjaśniają władze NRA w komunikacie.