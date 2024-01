Kiedy “zielone porozumienia” będą zgodne z prawem konkurencji?

2. Porozumienie między podmiotami konkurencyjnymi będzie musiało być niezbędne dla osiągnięcia tych korzyści. W przypadku gdy istnieje mniej restrykcyjna, lecz jednakowo skuteczna alternatywa, inicjatywa nie będzie objęta wytycznymi.

3. Konsumenci muszą otrzymać sprawiedliwy udział (“fair share”) w korzyściach wynikających z działania. Oznacza to, że korzyści muszą przewyższać obciążenia, które ponoszą konsumenci w związku z ograniczoną konkurencją między stronami porozumienia. Korzyści dla konsumentów mogą być bezpośrednie (np. produkty wyższej jakości) lub pośrednie (nieprzykładanie się do wylesiania poprzez zakup produktu).

4. Jeżeli wszystkie powyższe kryteria zostały spełnione, działanie nie może faktycznie eliminować konkurencji. Warunek ten zostanie spełniony wówczas gdy cena, jakość oraz innowacja pozostają konkurencyjne, albo gdy konkurencja jest ograniczona jedynie przez pewien czas.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wytyczne brytyjskie są ważnym krokiem w zapewnieniu przedsiębiorstwom większej pewności prawnej i dają im możliwość zbadania wspólnych sposobów angażowania się w działania na rzecz zrównoważenia środowiskowego i wdrażania skutecznych inicjatyw środowiskowych bez ryzyka naruszenia prawa antymonopolowego. Będzie to szczególnie istotne w kontekście współpracy przemysłowej, która jest wymagana lub wspierana przez inne przepisy sektorowe, takie jak przepisy zachęcające do łączenia emisji lub przepisy zobowiązujące producentów do przystąpienia do systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie gospodarowania odpadami.

Przykładem takiego porozumienia będzie umowa typu PPA, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej od wytwórców bezpośrednio do odbiorcy. Opłata za sprzedaż energii z instalacji jest stała lub modyfikowana ustalonym uprzednio między stronami współczynnikiem. Benefitem dla odbiorcy jest w tej sytuacji długoterminowy odbiór energii po atrakcyjnej i przewidywalnej cenie.