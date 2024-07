Ile wyniesie dopłata do zakupu rowerów elektrycznych

Program przewiduje dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł) oraz rowerów elektrycznych transportowych – cargo o szerokości do 0,9 m i wózków rowerowych o szerokości powyżej 0,9 m (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 9 tys. zł). Co ważne, dofinansowaniem będą mogły zostać objęte pojazdy wyposażone w akumulator litowo-jonowy lub podobny o pojemności co najmniej 10Ah, wyprodukowane przez producentów pochodzących z krajów UE.

Wsparcie zostanie wypłacone w formie refundacji po zakupie pojazdu. Jak zaznaczono, dopłaty nie obejmą elektrycznych rowerów zakupionych w ramach leasingu.

Przewidywany budżet programu to 300 mln zł ze środków unijnych, pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.