Opublikowany 6 grudnia 2023 projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zakłada prawne zarezerwowanie nazw, używanych przy oznaczaniu niektórych produktów spożywczych, wyłącznie dla wyrobów mięsnych. Projekt jest efektem m.in. starań ze strony organizacji rolniczych, dążących do zapobiegania naruszeniom i wprowadzaniu w błąd konsumentów. Organizacje, takie jak #HodowcyRazem oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, wielokrotnie wnosiły o to do ministerstwa.

Co będzie szynką, a co nie?

Nazwa „szynka” będzie więc zarezerwowana dla wyrobów z uda zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub zwierząt łownych, albo z piersi drobiu. Wędliną, wędzonką i kiełbasą zaś będą wyłącznie wyroby wyprodukowane z mięsa w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.

Planowane regulacje są bowiem zgodne z prawem unijnym, o czym zapewnia ich uzasadnienie.

Zawarty w projekcie przepis przejściowy zakłada z kolei, że produkty opakowane i oznaczone jednym ze wspomnianych określeń mogą być wprowadzane do obrotu handlowego do dnia 30 czerwca 2026 r. Oznacza to, że wyprodukowane dotychczas partie takich nie mięsnych wyrobów mogą być do tego czasu wysyłane do hurtowni i sklepów, a ich producenci mają czas na ewentualne przebranżowienie lub zmianę opakowań na niewprowadzające konsumenta w błąd i zgodne z nowym prawem.

Sam projekt, znajdujący się na etapie konsultacji publicznych, ma wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.