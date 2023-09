Subsydia zagraniczne w zamówieniach publicznych: szansa czy zagrożenie dla firm?

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych uprawnia Komisję Europejską do badania wsparcia finansowego przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE przez rządy państw spoza UE. Tak więc jeżeli Komisja Europejska stwierdzi, że istnieją subsydia zagraniczne, które zakłócają rynek w UE może podjąć działania, w ramach posiadanych przez siebie uprawnień. W związku z tym przedsiębiorstwo ma obowiązek uprzedniego zgłoszenia koncentracji przedsiębiorstw (połączeń bądź też przejęć) obejmującej wkład finansowy ze strony rządu kraju spoza UE, w przypadku gdy obrót w UE przejmowanego przedsiębiorstwa, przynajmniej jednego z łączących się przedsiębiorstw lub spółki joint venture wynosi co najmniej 500 mln euro oraz zagraniczny wkład finansowy wynosi co najmniej 50 mln euro.

Ponadto istnieje także obowiązek uprzedniego zgłoszenia w kontekście procedur udzielania zamówień publicznych, w przypadku gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 250 mln euro oraz oferta wiąże się z zagranicznym wkładem finansowym w wysokości co najmniej 4 mln euro na każde państwo spoza UE.

Odnosząc się do wskazanych wyżej obowiązków zgłoszenia oferent będzie zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia wkładów finansowych, które otrzymał w związku z zamówieniami publicznymi od rządu lub organów publicznych państwa spoza UE, jeżeli wkłady te osiągnęły określone progi. Oferentowi względem, którego toczyło się postępowanie wyjaśniające - nie będzie można udzielić zamówienia publicznego do momentu zakończenia postępowania lub upływu terminu.

Konieczność doraźnego zgłoszenia procedur udzielania zamówienia publicznego może być też konieczna w sytuacji, gdy Komisja Europejska będzie podejrzewała udział w nich subsydiów zagranicznych, a postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nie przekracza wskazanych progów. W przypadku procedur udzielania zamówień publicznych ma to również zastosowanie wtedy, gdy Komisja otrzyma nowe informacje prowadzące do podejrzenia, że przedstawione zgłoszenie lub oświadczenie było niepełne, lub gdy Komisja nie otrzyma żadnego zgłoszenia ani oświadczenia. W przypadku doraźnego zgłoszenia koncentracja lub procedura udzielania zamówień publicznych będą podlegać tej samej klauzuli zawieszającej, która została wspomniana powyżej.

W ramach ogólnych czynności wyjaśniających Komisja będzie mogła z własnej inicjatywy zbadać wszelkie rodzaje działalności gospodarczej i sytuacji rynkowych, takich jak inwestycje od podstaw czy świadczenie usług, jeśli będzie podejrzewać udział subsydium zagranicznego.