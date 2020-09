Koronawirus: rok szkolny 2020/2021 - czy rodzic może liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówki

Jeżeli placówka oświaty zostanie zamknięta z powodu koronawirusa, rodzic dziecka do lat ośmiu znów może przejść na dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek wprowadzano na okres od 1 do 20 września, z możliwością przedłużenia czasu jego obowiązywania. Wszystko zależy od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pomimo bowiem wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i zmian w organizacji funkcjonowania placówek wychowania i oświaty, ryzyko ich zamknięcia ciągle jest duże. Muszą się z tym liczyć tak rodzice, jak i pracodawcy, dla których priorytetem może się okazać zapewnienie ciągłości pracy w sytuacji potencjalnego zwiększenia nieobecności pracowników w pracy. Trudności na tym tle mogą dotknąć w szczególności branże, w których nie jest możliwa praca zdalna. Poniżej dalsza część artykułu

Nagłe zamknięcie placówki Podstawę do ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres od 1 do 20 września 2020 r. stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 1489). Zasiłek przysługuje w przypadku, gdy placówka – szkoła, przedszkole, żłobek – będą zamknięte z powodu epidemii koronawirusa albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, rodzic otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy także w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez placówki szkolne opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym. Warunkiem jego uzyskania jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem:

? do lat 8,

? do lat 16 – gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,

? do lat 18 – jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również na dziecko w wieku do 24 lat, jeżeli posiada ono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek mogą uzyskać także rodzice i opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy sprawują opiekę nad takimi osobami.

Nie zmieniły się zasady ubiegania się o świadczenie. W tym celu konieczne jest złożenie u pracodawcy oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. To oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Nie wlicza się go do 60-dniowego okresu „zwykłego" zasiłku opiekuńczego przysługującego w roku kalendarzowym. Finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie obciąża budżetu pracodawców. Nawet gdy pracodawca wypłaca zasiłek, to pomniejsza o jego kwotę składki, które powinien odprowadzić do ZUS.

Zakaz odmowy i odwołania Pracodawca nie może odmówić skorzystania przez pracownika z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Pracownik jedynie informuje pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności, składając oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki na dzieckiem. Jest ono dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy.

Pracodawca nie może także odwołać pracownika z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nawet gdyby w firmie doszło do zwiększenia liczby zakażonych pracowników i były trudności z ustaleniem grafików pracy, to szczególne potrzeby pracodawcy nie uzasadniają wydania rodzicowi polecenia powrotu do pracy.

W razie problemów z zapewnieniem ciągłości pracy, rozwiązaniem może być porozumienie się z pracownikiem korzystającym z zasiłku w sprawie wykonywania przez niego pracy zdalnej z jednoczesnym sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Pracownik nie będzie jednak wówczas uprawniony do pobierania dwóch rodzajów świadczeń, tj. dodatkowego zasiłku opiekuńczego i wynagrodzenia za pracę. Jeśli zdecyduje się świadczyć pracę, będzie z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie za pracę. Jeżeli nie będzie w stanie godzić pracy zdalnej z opieką, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał drugiemu rodzicowi, który zapewni opiekę dziecku.

Gdy wykonywanie pracy zdalnie nie jest możliwe, pracodawca może jedynie zwrócić się do pracownika z prośbą o rozważnie, czy opiekę nad dzieckiem może sprawować inna osoba.

Po wyczerpaniu świadczenia Jeśli po 20 września br. nie dojdzie do wznowienia wypłat dodatkowego zasiłku opiekuńczego, pracownicy mogą skorzystać ze „zwykłego" zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on ubezpieczonemu rodzicowi dziecka w wieku do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (łącznie na wszystkie dzieci) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę, lub opiekuna dziennego.

Rodzice starszych dzieci nie mają możliwości wnioskowania o zasiłek opiekuńczy ze wskazanych przyczyn. W ich przypadku pozostaje skorzystanie z urlopu wypoczynkowego (jeżeli jego limit nie został wyczerpany) lub z kodeksowej opieki, tj. zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni w roku kalendarzowym (w przypadku dzieci do 14 lat).

Gdyby dziecko, które nie ukończyło 14 lat, zachorowało, aktualizuje się prawo do zasiłku opiekuńczego do 60 dni w roku. Jeśli zaś rodzic opiekuje się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat, zasiłek może pobierać przez 14 dni w roku.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę nad nastolatkiem.

Kwarantanna jak choroba O zasiłek opiekuńczy mogą wnioskować także rodzice dzieci objętych kwarantanną. Kwarantanna dziecka jest bowiem traktowana analogicznie jak choroba. Wymagana jest wówczas decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej. Tak wyjaśnia na swojej stronie ZUS.