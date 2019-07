Kto blokuje awanse żołnierzy WOT

Poseł Anna M. Siarkowska (klub PiS) z sejmowej komisji obrony narodowej skierowała do szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka interpelację w sprawie braku promocji oficerskiej dla absolwentów kursu oficerskiego dla potrzeb WOT czyli tzw. Agrykoli.

„Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej w listopadzie 2017 roku rozpoczął się trzynastomiesięczny kurs oficerski dla kandydatów na oficerów dla potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej. Kurs rozpoczęło 96 kursantów na dwóch uczelniach, tj. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Po upływie trzynastu miesięcy w dniach 19-20 grudnia 2018 przystąpili oni do egzaminu na oficera. W dn. 21 grudnia 2018 absolwentom zostały rozdane świadectwa ukończenia kursu oficerskiego" – przypomina w interpelacji poseł Siarkowska.

I dodaje, że „pierwszy termin promocji oficerskiej został ustalony na marzec 2019 r". „Niestety, nie doszedł on do skutku. Następnie absolwentów informowano, że promocja będzie mała miejsce w maju 2019, później zaś jako datę promocji podawano dzień 14 lipca 2019 r. Niestety, wraz z początkiem lipca 2019 absolwenci kursu zostali poinformowani, że promocja również i w tym terminie się nie odbędzie" – opisuje posłanka.

Dlatego „mając na względzie zobowiązania poczynione przez MON wobec kandydatów na oficerów w 2017 roku i później", prosi ona szefa MON o odpowiedź na pytania kiedy odbędzie się promocja dla absolwentów Agrykoli, a także czy absolwenci tego kursu po promocji oficerskiej będą mogli starać się o przyjęcie do służby zawodowej we wszystkich rodzajach sił zbrojnych? Dodatkowo dopytuje jakie możliwości przejścia do służby zawodowej w Siłach Zbrojnych RP otrzymują absolwenci kursu Agrykola?