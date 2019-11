Wiceprezydent Warszawy zapowiada dużo podwyżek i cięcie inwestycji

- To nie jest dla nikogo nigdy dobra wiadomość. Natomiast to jest tak, że powody podwyżki śmieci są w dużej mierze poza miastem. To nie jest tak, że miasto sięga do kieszeni swojego mieszkańca. Musimy pokryć koszty funkcjonowania systemu wywozu śmieci oraz wszystkich tych kwestii - oświadczył Rabiej.

Średnio dwukrotna podwyżka opłat za wywóz śmieci

- Myśmy zaproponowali taki system, który zakłada, tak średnio bym powiedział, dwukrotną podwyżkę kosztów w stosunku do obecnych - poinformował. Według niego, to niedużo "w stosunku do tego, że koszty odbioru śmieci wzrosły trzykrotnie, a przerobu czterokrotnie w ciągu ostatnich 2-3 lat". Zdaniem wiceprezydenta Warszawy, ta sytuacja to skutek "kompilacji bardzo różnych czynników". - Mamy więcej frakcji do sortowania, wzrosły bardzo koszty benzyny, o 40 proc. w ciągu ostatnich 3 lat, koszty pracy zostały podniesione. To wszystko wpływa i rzeczywiście kumuluje się w takich podwyżkach - mówił gość #RZECZYoPOLITYCE. Według niego, inne miasta też podnoszą wysokość opłat za wywóz śmieci "i to dużo mocniej".