Koronawirus: darowizna sprzętu komputerowego z zerową stawką VAT

Na mocy tych przepisów obniżona stawka zero proc. VAT może być stosowana do darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, organów prowadzących szkołę lub placówkę oświatową, jeśli darowizna dokonywana jest w celu dalszego, nieodpłatnego przekazania sprzętu placówkom oświatowym (w przypadku organów prowadzących – wyłącznie prowadzonym przez nie placówkom).

Preferencja już była, teraz ją rozszerzono

Możliwość stosowania zerowej stawki VAT dla dostawy innego rodzaju sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz organizacji charytatywnych, humanitarnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 83 ust. 1 pkt 26). Przepisy przewidują tego rodzaju preferencję dla odpłatnych i nieodpłatnych dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wśród nich są: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych; drukarki; skanery; urządzenia komputerowe do pism Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących; urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy), czyli sprzętu IT. W tym przypadku zastosowanie stawki zero proc. jest jednak dodatkowo uwarunkowane posiadaniem stosownego zamówienia na wskazane towary, a także przekazaniem dokumentów (kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową) do właściwego urzędu skarbowego. Oprócz tego, jak wynika z art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe dla potrzeb stosowania przepisów tej ustawy należy rozumieć szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Katalog ten jest zatem węższy niż w przypadku rozporządzenia.