VAT od darmowych dostaw na cele walki z wirusem

Tymczasem Polska Izba Handlu zwraca uwagę, ze problem dotyczy także np. firm, które chcą oddać maseczki, rękawiczki lub naczynia kuchenne do Domów Pomocy Społecznej. To samo ze środkami czystości lub zabawkami, dla domów samotnej matki. albo środkami higieny osobistej kocami i pościelą do hospicjów. – Niestety, te potrzeby te nie znikną z chwilą odwołania pandemii, dlatego potrzebne jest zwolnienie z VAT darowizn wszelkich produktów i bezterminowo – postuluje Maciej Ptaszyński, wiceprezes PIH.

Jak to się ma do unijnych standardów VAT? Zdaniem Aleksandry Kalinowskiej, doradcy podatkowego i partnera w kancelarii Andersen Tax& Legal, w sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest obecna pandemia, trudno się spodziewać, by ktokolwiek na forum UE kwestionował takie odstępstwa od dyrektyw, które służą bezpośrednio walce z wirusem. Ekspertka sugeruje, by MF rozważyło pójście w ślady tych krajów. – Być może, dla zapobieżenia nadużyciom, należałoby uzależnić stosowanie tej ulgi od prowadzenia ewidencji takich dostaw czy choćby potwierdzania przez e-mail otrzymania wsparcia w naturze. Można też odpowiednio ukształtować katalog beneficjentów takiej pomocy, ale rozszerzyć go poza placówki lecznicze – proponuje Kalinowska. Przypomina ona, że taką dobroczynność okazują często firmy, które same są poszkodowane przez obecną sytuację. – Dlatego nie powinny one być dodatkowo obciążane podatkiem od pożytecznych dla ogółu działań – postuluje ekspertka. Na razie Ministerstwo Finansów planuje, by zerową stawką objąć tylko komputery przekazywane placówkom oświatowym oraz współpracującym z nimi organizacjom. Ma to pomóc w zdalnym nauczaniu, na jakie przeszły szkoły.