Janusz Lewandowski: PiS zniechęca Polaków do Unii

Z przyczyn znanych tylko Jarosławowi Kaczyńskiemu Polska zaostrzyła konflikt z UE pod koniec 2019 roku na dwa sposoby: poprzez zamach na sądownictwo i weto klimatyczne. Stało się to pomimo sygnałów ze strony nowej szefowej KE Ursuli von der Leyen, aby współpracować, znaleźć wspólny język. Mamy konflikt, nie ma resetu, to jest kolejna oznaka osamotnienia Polski.

Przez weto Polska straciła wiarygodność. Polska jest znowu osamotniona. Weto jest w Unii bronią bezsilnych, niezdolnych do obrony swoich racji. Wszyscy są świadomi polskiego problemu. Cele na 2020 r. zostały tak zaplanowane, aby Polska miała własną ścieżkę dojścia do nich plus darmowe uprawnienia do emisji CO2. Do 2015 r., choć w sposób niezadowalający, ale jednak, nadążaliśmy za ambicjami klimatycznymi UE. Polska miała wolniejsze tempo, ale wspólny kierunek z UE. Po 2015 zmalał udział energii odnawialnej w naszym energetycznym miksie. Cofnęliśmy się w węglową przeszłość, zgodnie z dewizą premier Beaty Szydło, że węgiel będzie przyszłością Polski. W Europie tylko Polska buduje bloki węglowe – Kozienice, Jaworzno, teraz Opole i równie bezsensowna ekonomicznie Ostrołęka. 25 września 2019 r. premier Morawiecki otworzył nową kopalnię węgla koksującego w Jastrzębiu-Zdroju, w czynie wyborczym…

Polacy nie głosowali na smog i szkody środowiskowe. Są świadomi zagrożeń klimatycznych. Nie można tych kwestii zbywać stworzeniem Ministerstwa Klimatu, bo to zakrawa na ponury dowcip, podobnie jak węglowe gadżety podczas szczytu klimatycznego w Katowicach w roku 2018. To są pozory. Z takich działań nic nie wynika, Polska jest na przeciwnym do UE kursie, a decyduje o tym „zwykły poseł”, a nie premier i ministrowie.

Na pewno realne jest wyjście z węgla w piecach domowych, a to jest główne źródło smogu. Kraków i inne miasta nie czekały na błogosławieństwo Kaczyńskiego. Znacznie trudniej jest pożegnać węgiel w energetyce. Dlatego postawa polskiego rządu w UE powinna być negocjacyjna: „Tak, ale...”. To jest trudne, ale mamy wiele argumentów, tylko trzeba być wiarygodnym. Najważniejszym argumentem jest to, że Europa sama nie zbawi świata. UE mocno się przeliczyła, wierząc w „przewodzenie przykładem”. Jeszcze podczas Szczytu Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro inne kontynenty były wpatrzone w Europę. Dziś już nie, chociaż przykład europejski powinien inspirować. UE udało się odłączyć wzrost gospodarczy od emisji CO2. Emisja od 1990 do 2018 r. zmalała o 23 proc., ale GDP europejskie wzrosło o 61 proc. To jest dobry przykład dla innych, lepszy niż Stany Zjednoczone. Ale szczyt klimatyczny w grudniu 2019 r. w Madrycie był fiaskiem, ujawnił podziały, które rosną, odkąd prezydent Trump wycofuje swój kraj z zobowiązań paryskich. Stary Kontynent uczestniczy w zaledwie 9 proc. w światowej emisji CO2 i jeśli będzie osamotniony, zapłaci za to wysoką cenę w postaci wyprowadzki energochłonnego przemysłu na inne kontynenty. Byłaby to porażka Europy i całej planety.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki obiecywali, że utrzymają węgiel, z drugiej strony powstało Ministerstwo Klimatyczne, PiS deklaruje, że chce walczyć o lepszy klimat.

Nie tylko w kwestii klimatu decyzje zapadają gdzie indziej niż w gabinetach rządowych. Teraz już nikt nie nabierze się na polskie deklaracje, ten czas minął. W Polsce dzieje się dużo dobrego w sensie wrażliwości ekologicznej i rozmaitych oddolnych inicjatyw. Mnożą się panele fotowoltaiczne i inne formy obywatelskiej samoobrony, w imię samowystarczalności, z obawy przed tzw. blackoutem, czyli przerwami w dostawie prądu. Elektromobilność jest porażką rządu, ale jest zasługą samorządów, które postawiły na ekologiczny transport miejski. Oddolnie Polska próbuje nadążać za zmianami klimatycznymi, ale góra robi coś odwrotnego. To nie tylko nowe kopalnie, czy bloki węglowe w elektrowniach, ale także zniszczenie niezależnych dostawców energii, czyli znowu, jak w PRL-u, monopol państwowych spółek energetycznych. Ubrudzono w węgiel nawet naszą czystą Energę z Pomorza, nakazując inwestowanie w bloki węglowe w Ostrołęce.

Polska PiS ma 6 miesięcy, by zdecydować, czy uczestniczy w unijnej strategii neutralności klimatycznej, czy wybiera klimatyczny polexit. Powinniśmy mówić „tak, ale” dopominając się o większą jasność w kwestii finansowania modernizacji energetyki. Mówi się o funduszu sprawiedliwej transformacji, na który składałoby się 5 miliardów euro, rzekomo nowych pieniędzy oraz 5 miliardów wziętych z kohezji plus gwarancje budżetowe, co pozwala uzbierać w sumie 35 miliardów. Niewiele, jak na 41 regionów w UE, gdzie wciąż wydobywa się węgiel. W zapowiedziach nowej szefowej Komisji Europejskiej pada nawet zapowiedz 100 mld euro, ale nie wiemy, czy dotyczy to regionów górniczych, czy transformacji całego przemysłu UE. Tyle, że ani 35 mld, ani 100 mld nie ma w propozycjach budżetowych na lata 2021-27, które przedłożyła prezydencja fińska, a ja potrafię odróżniać polityczne deklaracje od prawdy budżetowej, która bezlitośnie demaskuje polityczne obietnice.