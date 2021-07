Organizatorzy igrzysk wreszcie zachowali się po ludzku

Mecz miksta to doznanie specyficzne – widowiskowe akcje są rzadkością. Niektórzy wyzłośliwiają się, że najważniejsze jest to, aby kobieta jak najmniej osłabiła parę.

Kubot podchodził czasem do Świątek, szeptał na ucho wskazówki. Trener Igi Piotr Sierzputowski wyjaśniał przed igrzyskami w rozmowie z „Rz", że doświadczonego deblistę łączy ze zwyciężczynią Rolanda Garrosa wciąż relacja mistrz–uczeń i jeszcze długo tak będzie. – Kiedy ustalamy taktykę, to on jest szefem – powiedziała o Kubocie Świątek.