Grand Prix dla Katarzyny Figury i Mirosława Baki

WYRÓŻNIENIE AKTORSKIE w wysokości 2 000 zł otrzymuje:



Małgorzata Kałędkiewicz-Pawłowska za rolę Vivian Bearing w „Dowcipie” w reż. Bożeny Suchockiej, przedstawieniu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu



NAGRODĘ im. JACKA WOSZCZEROWICZA ufundowaną przez ZASP w wysokości 3 000 zł



Irena Jun za rolę Makryny w „Matce Makrynie” w reż. Ireny Jun, przedstawieniu Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie



SPECJALNĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ ufundowaną przez właścicieli „Restauracji Pałac Tłokinia” Angelikę i Piotra Mazków, dla młodej aktorki w wysokości 3 000 zł przyznano

Monice Janik za rolę Porcji w „Kupcu weneckim” w reż. Szymona Kaczmarka, przedstawieniu Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku



NAGRODĘ SPECJALNĄ w wysokości 6 000 zł ZA ZBIOROWY PORTRET KOBIECOŚCI dla Natalii

Kai Chmielewskiej, Aldony Grochal, Ewy Kaim, Paulina Puślednik, Anny Radwan i Doroty Segdy w przedstawieniu „Panny z Wilka” w reżyserii Agnieszki Glińskiej z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie



TRZECIĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ w wysokości 3 000 zł ex aequo otrzymują:

Łukasz Lewandowski za rolę Stańka w „Proteście” w reż. Aldony Figury, przedstawieniu Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy



Piotr Biedroń za rolę Biffa w „Śmierci komiwojażera” w reż. Radka Stępnia, przedstawieniu Teatru Wybrzeże w Gdańsku



DRUGĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ w wysokości 4 000 zł ex aequo otrzymują:



Anna Kociarz za rolę Lindy w „Śmierci komiwojażera” w reż. Radka Stępnia, przedstawieniu Teatru Wybrzeże w Gdańsku



Igor Chmielnik za rolę Shylocka w „Kupcu weneckim” w reż. Szymona Kaczmarka, przedstawieniu Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku



Janusz R. Nowicki za rolę Browarnika w Proteście w reż. Aldony Figury, przedstawieniu Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy



PIERWSZĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ w wysokości 6 000 zł ex aequo otrzymują:



Katarzyna Dałek za rolę Arycji w „Fedrze” w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, przedstawieniu Teatru Wybrzeże w Gdańsku



Robert T. Majewski za rolę Ferdynanda Wańka w „Proteście” w reż. Aldony Figury, przedstawieniu Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy



GRAND PRIX 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej w wysokości 10 000 zł oraz statuetkę Wojciecha za rolę męską otrzymuje

Mirosław Baka za rolę Willy’ego w „Śmierci komiwojażera” w reż. Radka Stępnia, w przedstawieniu Teatru Wybrzeże w Gdańsku



GRAND PRIX 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej w wysokości 10 000 zł oraz statuetkę Wojciecha za rolę kobiecą otrzymuje

Katarzyna Figura za rolę Fedry w „Fedrze” w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, w przedstawieniu Teatru Wybrzeże w Gdańsku