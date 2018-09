Zapracowany jubilat Tomek Sikora

Wybitny fotograf obchodzi 70. urodziny i pięćdziesięciolecie pracy twórczej. W warszawskiej Leica 6×7 Gallery Warszawa będzie z tej okazji świętował przez trzy dni, od 7 do 9 września.

Fotografia jest dla niego nieustannym poszukiwaniem. Uprawia różne gatunki: portret, fotografię artystyczną, reklamową (międzynarodowe kampanie reklamowe dla ieci hoteli Sheraton, Intercontinental, dla Singapore Airlines, Reebok i Sony), modową, podróżniczą, krajobrazową, reportażową, eksperymentalną. Niejednokrotnie zaciera granicę między fotografią i malarstwem, rzeczywistością i surrealizmem. Tworzy również filmy animowane oparte na fotografii. W dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych na całym świecie oraz 80 wydawnictw autorskich.

Zaczynał jako stypendysta Kodaka w Paryżu. W latach 70. pracował jako fotoreporter dla tygodnika „Perspektywy”. W 1979 roku zrealizował dwa duże projekty fotograficzne: „Album” i „Alicja w Krainie Czarów”, które zostały wystawione w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu na Biennale Młodych. W 1982 roku założył studio fotografii reklamowej w Melbourne. Prowadził tam też warsztaty fotograficzne w Victorian College of the Arts.

Od 1986 roku intensywnie podróżuje po świecie. Był wielokrotnie nagradzany za kreatywność w fotografii. Dwukrotnie został uznany fotografem roku w Australii.

Od 1999 roku pracuje nad projektem „Przejrzystość rzeczy”, wystawianym już dziesięciokrotnie i nieustannie uzupełnianym o nowe prace. Pierwsza wystawa miała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Jest to opowieść o ludziach napotkanych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Takich, którzy mu zaufali i zgodzili się, by intymne historie z ich życia stały się częścią artystycznego działania

W 2001 roku powołał do życia, wraz z Andrzejem Świetlikiem, Galerię Bezdomną promującą w wielu krajach fotografię niezależną.

Jest m.in. autorem albumu „Tomek Sikora – Światłoczuły”, wydanego przez Znak, zawierającego kilkaset jego fotografii oraz kilkadziesiąt anegdot, a także „213 km pod paryskim brukiem" (o metrze paryskim), „Cztery pory roku”, w którym pokazuje Polskę swoich marzeń i „Tribute to Colours”.

Podczas urodzinowych spotkań w Leica 6×7 Gallery będzie realizował nowy projekt „ Kim jesteś człowieku?” oparty na portretowaniu gości, ale przede wszystkim spędzi ten czas gronie kolegów i miłośników fotografii. Spotkanie z artystą odbędzie się pod hasłem „Zabawa z fotografią”. W programie są też rozmowy i dyskusje z Chrisem Niedenthalem, Tomkiem Tomaszewskim, Bogdanem Dziworskim, Maksem Skrzeczkowskim i Andrzejem Świetlikiem. Prof. Maciej Buszewicz opowie o projektowaniu książek fotograficznych, z recitalem wystąpi Janek Pentz.

12 września odbędzie się premiera książki „Kapitalnie. Tomasz Sikora w rozmowach z Dorotą Wodecką”, opublikowana przez Wydawnictwo Agora.