Wicepremier Gliński włącza się w walkę o polską siatkówkę

Ten ostatni jest jednym z najbardziej znanych i doświadczonych europosłów PiS. Jest też jednak wieloletnim działaczem sportowym, który w przeszłości m.in. zasiadał we władzach wrocławskich klubów i był wiceszefem wydziału zagranicznego PZPN. Od 2018 roku jest zaś wiceprezesem ds. międzynarodowych PZPS, a to, że walczy o pełnię władzy w związku, ujawniliśmy już w kwietniu.

Tamę postawił jednak Gliński. Z decyzji wicepremiera, do której dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że ma on wątpliwości co do prawidłowości głosowania o przesunięciu walnego zgromadzenia delegatów. Zdaniem Glińskiego jeden z członków zarządu oddał głos drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem. Dwaj inni mieli zagłosować po czasie. „Brak oddania głosu przez trzech członków zarządu w sposób prawidłowy oznacza, iż w głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 7 członków zarządu PZPS, a zatem mniej niż połowa" – pisze Gliński. Uzasadnia, że zabrakło kworum, w związku z czym uchyla on uchwałę zarządu PZPS.