Propagowanie nazistowskiego ustroju państwa. Jest akt oskarżenia

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w środę, że 23 czerwca prokuratura przekazała do Sądu Rejonowego w Kielcach akt oskarżenia w sprawie przeciwko Michałowi B., Bogdanowi S., Jackowi P., Jackowi R., Waldemarowi T., Ryszardowi P., Maciejowi K. oraz Arturowi K., oskarżonym o przestępstwa polegające na posiadaniu oraz produkowaniu w celu rozpowszechniania przedmiotów zawierających treści propagujące nazistowski ustrój państwa.

Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsce zamieszkania oraz zameldowania mężczyzny oraz należący do niego magazyn.

"Dodatkowo ustalono, że podejrzany pozostaje w kontakcie z osobami, które również zajmują się produkcją oraz dystrybucją przedmiotów o tematyce nazistowskiej. Funkcjonariusze ABW dokonali przeszukań również u każdej z tych osób i zabezpieczyli ponad 20 tys. przedmiotów, m.in. emblematów, medali, tablic, naszywek, odlewów, statuetek, hełmów, flag oraz klamer. Przedmioty te przedstawiały symbole związane z III Rzeszą Niemiecką. Były to przede wszystkim swastyki, jak również treści przedstawiające i gloryfikujące postać Adolfa Hitlera. Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli także przedmioty służące do wykonywania odlewów i statuetek oraz matryce przeznaczone do produkcji emblematów" - poinformował Żaryn.

Dochodzenie w sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód w Kielcach prowadził Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABWw Lublinie.