Aneta Łazarska: Naród wrażliwy na sprawiedliwość

Są miejsca, których żadne opisy i książki nigdy nie oddadzą. Po prostu trzeba tam być, aby poczuć i zrozumieć przeszłość.

Są zbrodnie, o których ludzkość nigdy zapomnieć nie może. I są miejsca, w których każdy człowiek powinien choć raz w życiu się znaleźć, aby zrozumieć istotę człowieczeństwa.

Takim miejscem pamięci jest obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Już po przekroczeniu bramy wkraczamy do świata śmierci, który mimo upływu 75 lat odciska do końca życia piętno na każdym człowieku. Czas tam zatrzymał się w miejscu, a w przeszywającej ciszy słychać jeszcze głosy ofiar zbrodni. To miejsce wywarło na mnie największe wrażenie w całym moim życiu...

Naród ślepo wykonujący prawo

Któż by uwierzył, że naród będzie ślepo wykonywać prawo, które niesie ze sobą śmierć i zniszczenie – zanotował Załmen Gradowski w obozie Auschwitz i słowa te budzą do dziś zadumę. Są skierowane nie tylko do prawników, lecz do całego narodu, do społeczeństwa, do ogółu i do każdego indywidualnie.

Czytaj także: Aneta Łazarska: Odważnych sędziów jest coraz więcej...

