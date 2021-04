Krzysztof Kowalski: Ekstaza w pieczarze stock.adobe.com

Prehistoryczni artyści tworzyli dzieła na ścianach jaskiń w stanie zmienionej świadomości – i to bez używania środków halucynogennych. Z taką hipotezą wystąpiła dr Yafit Kedar z Uniwersytetu w Tel Awiwie, autorka artykułu w „Time & Mind: The Journal of Archeology, Consciousness and Culture".