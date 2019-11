Afera w resorcie finansów: Pretekst do zwolnienia Krzysztofa B.

Były wicedyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Krzysztof B., dziś siedzący w areszcie pod zarzutem kierowania grupą przestępczą wyłudzającą VAT, został zwolniony z pracy w Ministerstwie Finansów z powodu podejrzenia, że nie pozbył się udziałów i kontroli w ośmiu spółkach – ustaliła „Rzeczpospolita". To poważny zarzut złamania ustawy antykorupcyjnej, której podlega osoba publiczna. Doniesienie w tej sprawie złożył w styczniu generalny inspektor kontroli skarbowej. Ale to śledztwo prowadzone przez policję pod nadzorem warszawskiej prokuratury wykazało, że zarzut wobec B. był bezpodstawny.

Oświadczenie pod lupą

Rozlicznym spółkom Krzysztofa B. zaczął się przyglądać wywiad skarbowy i CBŚP i w grudniu 2017 r. zachodniopomorski wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo ws. oszustw podatkowych. W efekcie Krzysztof B. oraz Arkadiusz B. (były już szef Krajowej Szkoły Skarbowości) trafili do aresztu pod zarzutem zorganizowania i kierowania grupą przestępczą, która wyłudziła 5 mln zł VAT. Zanim jednak do tego doszło, Krzysztof B., przychodząc we wrześniu 2016 r. do Ministerstwa Finansów na wicedyrektora departamentu, musiał złożyć oświadczenie majątkowe. Ówczesny wywiad skarbowy (specjalny wydział do ich weryfikacji) zbadał je i dopatrzył się nieprawidłowości. Chodziło o podejrzenie, że B. nie pozbył się udziałów w spółkach (co narusza ustawę, bo urzędnik nie może posiadać więcej niż 10 proc. udziałów czy akcji w spółkach). Z tego powodu B. po 3,5 miesiąca pracy – w styczniu 2017 r. – został zwolniony.