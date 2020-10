Naciągali statystyki, by dostawać nagrody. Policyjna „spółdzielnia” częściowo rozpracowana

Joanna Smorczewska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, na tym etapie nie ujawni, o co są podejrzani. Według informacji „Rzeczpospolitej” główny zarzut, jaki mają usłyszeć naczelnik wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Jarosław K., kierownik sekcji i dwóch funkcjonariuszy, ma być związany z naciąganiem wyników – przekłamywaniem statystyk w celu uzyskiwania korzyści majątkowej w postaci premii za rozwiązywanie spraw.

– Dotąd w żadnych służbach czegoś takiego nie przerabiano – słyszymy od osób zorientowanych w sprawie. Zatrzymań dokonało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, które w poniedziałek weszło do siedziby Komendy Stołecznej. Zostały przeszukane pomieszczenia wydziału – znaleziono w nich m.in. walizkę z narzędziami złodziejskimi, a w jednej z szafek w wydziale miały zostać ujawnione również narkotyki. – Wszystko na to wskazuje, że były to narzędzia zarekwirowane złodziejom z jednej ze spraw. Jednak takie dowody rzeczowe nie powinny się tam znajdować. Narkotyki to osobna kwestia, która wymaga wyjaśnień – mówi nam osoba związana ze śledztwem.