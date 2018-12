Pracownicy prokuratury dołączają do protestu pracowników sądów

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury podjęła uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej pracowników prokuratury.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości solidaryzuje się z postulatami podnoszonymi przez protestujących pracowników sądownictwa.

W uchwale podkreślono, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Pracownicy prokuratury żądają podniesienia w 2019 r. wynagrodzeń o 1 tys. zł netto miesięcznie oraz niezwłocznego uchwalenia planu modernizacji prokuratury, gwarantującego coroczne podwyżki uposażeń. Domagają się także stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników poprzez ich powiązanie z wynagrodzeniami prokuratorów i sędziów, a także debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.

Akcja protestacyjna ma przebiegać w trzech etapach, polegających na:

Etap I.

Korzystaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. z 20 - minutowej przerwy od godziny 12:00, podczas której odbędą się zebrania pracowników obecnych w służbie przed budynkami prokuratur. Przeprowadzeniu konferencji prasowej w Sejmie RP na temat sytuacji pracowników prokuratury.

Etap II

Kierowaniu do biur poselskich przez Rady Okręgowe Związku wystąpień dotyczących sytuacji płacowej pracowników. Kierowaniu do pracodawców wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w popularnych sieciach handlowych. Masowemu wysyłaniu czerwonych kartek do Prezesa Rady Ministrów.

Etap III

Zostanie ogłoszony w przypadku nieuwzględnienia postulatów płacowych pracowników prokuratury i sądów i będzie polegał na zaostrzeniu formy protestu.

W uchwale podkreślono, że akcja protestacyjna jest wyrazem wsparcia dla starań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany dramatycznej sytuacji finansowej pracowników wymiaru sprawiedliwości.