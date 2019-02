Raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości: ponury obraz Temidy

Udokumentowaliśmy około 30 szykan, które władza stosuje wobec prokuratorów i sędziów. To ponury obraz polskiej Temidy – mówi nam Maria Ejchart-Dubois z Komitetu Obrony Sprawiedliwości, powołanego przez 12 organizacji społecznych, w tym stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Wolne Sądy.

15 lutego Komitet Obrony Sprawiedliwości zaprezentuje raport pt. „Państwo, które karze, czyli naciski wobec polskich sędziów i prokuratorów". Co w nim będzie?

Maria Ejchart-Dubois: Badamy 30 spraw dotyczących sędziów i prokuratorów, którzy doświadczają różnych szykan. To sprawy już znane, głównie dzięki samym sędziom i prokuratorom. Niektóre ze spraw dotyczą większej grupy, np. kilkudziesięciu krakowskich sędziów, których dobre imię naruszono zarzutami udziału w grupie przestępczej, czy sędziów Sądu Najwyższego usuwanych w przedwczesny stan spoczynku.

Na 12 lutego Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu zaplanował rozprawę w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce co do zarzutów naruszenia praworządności reformą sądownictwa w Polsce. To przypadek, że w tym samym czasie pojawi się raport KOS?

Nie. Zresztą nasz raport będzie też dostępny w języku angielskim. Ma on poinformować opinię publiczną o tym, jakie są skutki przyjętych w ostatnich latach zmian w przepisach, które umożliwiły stosowanie nacisków i na sędziów i na prokuratorów – z uwzględnieniem specyfiki tych dwóch profesji. Dotykamy trzech sfer: orzeczniczej, organizacji pracy i działalności publicznej.

I w każdej z nich doszło do naruszeń?

Tak. Udokumentowaliśmy przykłady degradacji prokuratorów w związku z podejmowanymi przez nich decyzjami procesowymi oraz awansów tych sprzyjających władzy, postępowań dyscyplinarnych wobec niepokornych i różnego typu szykan za działalność niezwiązaną ze służbą w prokuraturze lub sądach. Obraz, który z tego się wyłania jest ponury.

