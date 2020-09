Zatrzymano podejrzaną o wysłanie trucizny do Donalda Trumpa

W ubiegłym tygodniu przechwycona została paczka zawierająca rycynę, adresowana do prezydenta Donalda Trumpa. Fakt, że paczka zawierała truciznę, potwierdziły testy przeprowadzone przez śledczych.

Według nieoficjalnych informacji list został wysłany przez kobietę posiadającą kanadyjskie obywatelstwo. Władze potwierdziły, że przesyłkę zatrzymano na granicy amerykańsko-kanadyjskiej.

"Aresztowano osobę rzekomo odpowiedzialną za wysłanie podejrzanego listu. Śledztwo trwa" - poinformowało FBI.

Kanadyjska poczta otrzymała wniosek z prośbą o pomoc w trwających dochodzeniu.

Nie był to pierwszy przypadek wysłania do urzędnika listu zawierającego truciznę. W 2018 mieszkaniec Utah został oskarżony o wysłanie trucizny do prezydenta Donalda Trumpa, dyrektora FBI Christophera Wraya i innych urzędników federalnych.