Kolejna książka zaszkodzi Trumpowi? Stormy Daniels opublikuje wspomnienia

Stormy Daniels, gwiazda filmów pornograficznych, która oskarża prezydenta Donalda Trumpa o to, że ten przed wyborami w 2016 roku zapłacił jej za milczenie o ich romansie, opublikuje książkę o swoim życiu, w której mają znaleźć się szczegóły jej relacji z obecnym prezydentem USA - informuje CNN.

Daniels zapewnia, że w książce zatytułowanej "Full Disclosure" mają znaleźć się szczegóły jej związku z Trumpem, o których opinia publiczna jeszcze nie słyszała.

- Wszyscy wiedzą, że wiele fragmentów (wywiadu w programie) "60 minut" zostało wyciętych i że były rzeczy, które powiedziałam w wywiadzie, o których bardzo chciałam wszystkim powiedzieć, które są dla mnie bardzo ważne, ale nie dostałam szansy, by o nich poinformować - powiedziała Daniels w programie "The View" w telewizji ABC.

- Postanowiłam więc, że napiszę wszystko i zawrę to (w książce), a ludzie mogą myśleć o mnie to co chcą. Ale przynajmniej będzie to prawda - powiedziała Daniels zapewniając, że nad książką pracowała od wielu lat.

Daniels powiedziała też, że kiedy usłyszała, iż Michael Cohen powiedział przed sądem, że Trump osobiście kazał mu zapłacić jej 130 tys. dolarów za milczenie, popłakała się z emocji. - Poczułam, że wielki ciężar spadł mi z barków - dodała podkreślając, że bolało ją, iż przez miesiące ludzie zarzucali jej kłamstwo.

Cohen, w przeszłości prawnik Donalda Trumpa, miał zapłacić Daniels 130 tys. dolarów za milczenie o romansie z prezydentem tuż przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

Książka Daniels pojawi się na rynku 2 października i będzie kolejną w ostatnim czasie książką, która może zaszkodzić prezydentowi. Wcześniej bestsellerami w USA okazały się, ujawniające kulisy rządów Trumpa w Białym Domu, książki "Strach" Boba Woodwarda oraz "Ogień i Furia" Michaela Wolffa.