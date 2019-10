Skargi wyborcze PiS? Jarosław Sellin: Warto te rzeczy sprawdzić - Korzystamy z prawa, które w Polsce obowiązuje, jak wiele innych komitetów - powiedział Jarosław Sellin. Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Nie mamy żadnych pretensji do innych, że złożyli takie skargi. Nie rozumiem, dlaczego inni mają pretensje do nas, że takie skargi złożyliśmy - mówił w Polsat News wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS), odnosząc się do protestów wyborczych, złożonych do Sądu Najwyższego przez PiS w związku z wyborami do Senatu.