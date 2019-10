Wybory do Senatu: Koalicja Obywatelska złożyła protesty wyborcze

Protesty wyborcze Koalicji Obywatelskiej dotyczą okręgów numer 2, 26 i 59. Według senatora KO Marka Borowskiego, w okręgu numer 2 (Jelenia Góra) przy nazwisku Kazimierza Klimka, kandydata reprezentującego Polską Lewicę, na kartach wyborczych wydrukowano logo "Lewicy", co, zdaniem Borowskiego, mogło wprowadzać wyborców w błąd, sugerując związek kandydata z KW SLD.

Przed wyborami SLD, Wiosna i Razem utworzyły wspólny komitet wyborczy, funkcjonujący w mediach głównie pod nazwą Lewica. Partie opozycyjne wobec PiS w większości okręgów umówiły się na tzw. pakt senacki, czyli wystawienie jednego kandydata przeciwko osobie startującej z ramienia KW PiS. W okręgu numer 2 wygrał Krzysztof Mróz (KW PiS, 49938 głosów) przed Jerzym Pokojem (KKW KO, 48770 głosów) i Klimkiem (KW Polska Lewica, 27158 głosów). Według Borowskiego, taka liczba głosów na poszczególnych kandydatów jest podstawą do złożenia protestu.

Protest KO dotyczący okręgu 26 (Sieradz) stwierdza, że logo Koalicji Obywatelskiej wydrukowane przy nazwisku kandydata tego komitetu miało formę kratki, co mogło wprowadzać w błąd wyborców, ponieważ instrukcja do głosowania mówiła, by postawić znak "x" w kratce przy nazwisku kandydata. Borowski stwierdził, że głosów ze znakiem "x" umieszczonym w niewłaściwej kratce było "wiele". W okręgu numer 26 wygrał Maciej Łuczak (KW PiS, 70561 głosów) przed Krzysztofem Haburą (KKW KO, 68670 głosów) i Jakubem Filipowiczem (KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, 29513 głosów).