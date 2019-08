Sejm chce wymienić system do głosowania

Czarne urządzenia z niewielkim ekranikiem, kolorowymi przyciskami i klawiaturą numeryczną z prawej strony – tak wyglądają obecne maszynki do głosowania w Sejmie, znane z niezliczonych przekazów telewizyjnych. Kancelaria Sejmu chce, by wyglądały inaczej. Właśnie rozpisała przetarg na budowę nowego „systemu obsługi głosowań". Obecny pochodzi z 2001 roku, a przymiarki do jego wymiany zaczęły się jeszcze za rządów PO–PSL. Powodem jest nie tylko zaawansowany wiek systemu, co powoduje problemy ze wsparciem technicznym przez producenta, ale też jego ograniczona funkcjonalność. Przykładowo małe ekraniki utrudniają wyświetlanie nazwisk, gdy posłowie głosują nad wyborem osoby pełniącej jakąś funkcję państwową. Z tego powodu początkowo planowano prawdziwą rewolucję informacyjną w Sejmie. Za rządów PO poważnie rozważano głosowanie za pomocą tabletów, podpinanych do gniazdek w ławach poselskich. Ostatecznie Kancelaria Sejmu zdecydowała, że z maszynek nie zrezygnuje, tyle że będą posiadały duże ekrany.

