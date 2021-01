Rząd z opozycją o szczepieniach

Sejmowe siły opozycyjne zapowiadają merytoryczną dyskusję z rządem na spotkaniu we wtorek.

Start kolejnej fazy Narodowego Programu Szczepień to z jednej strony komunikaty rządu z przesłaniem dotyczącym ograniczonej dostępności szczepionek w I kwartale tego roku, a z drugiej – kontra opozycji. Koalicja Obywatelska zorganizowała serię konferencji prasowych w całym kraju. Poniżej dalsza część artykułu

Jednocześnie ruszyło szczepienie masowe. Na początek seniorów. W samej tylko Warszawie przygotowano 260 punktów szczepień. – Pocieszający jest fakt, że w Szpitalu Południowym, w którym wkrótce zacznie działać tymczasowy szpital „covidowy", możemy szczepić ponad rządowy limit. Dlatego w tym punkcie zamierzamy zaszczepić ok. 1,6–1,8 tys. seniorów 80+ do końca tygodnia – powiedziała wiceprezydent Renata Kaznowska, odnosząc się do limitu 30 dawek na punkt w ciągu tygodnia.

Rząd miał przygotowany na poniedziałek rano własny komunikat polityczny skierowany do opozycji. – Chcieliśmy razem z Adamem Niedzielskim i z całym rządem zaapelować do wszystkich polityków w Polsce, żeby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki – stwierdził na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk. I zaprosił wszystkich przedstawicieli sejmowych klubów parlamentarnych i sił politycznych na rozmowę o godz. 9 we wtorek.

Politycy różnych sił opozycyjnych, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że zaproszenie ministra Dworczyka to dla nich rodzaj politycznej i komunikacyjnej zasadzki. – Będziemy i przedstawimy nasze merytoryczne stanowiska. Nawet jeśli wszyscy czujemy, że rząd chce się w ten sposób podzielić odpowiedzialnością za kłopoty programu szczepień – przekonuje nasz rozmówca, jeden z liczących się polityków opozycji. Każda partia szykuje swoje strategie. Koalicję Polską-PSL będzie na spotkaniu reprezentować lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceprzewodniczący partii Dariusz Klimczak. PSL zapowiada pytania o stan gospodarki i postuluje, by doszło do jej jak najszybszego jej odmrożenia.

Swoje delegacje wyślą też Konfederacja, Koalicja Obywatelska i Lewica. Szef Klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zasugerował nawet, że spotkanie z przedstawicielami rządu powinno być transmitowane. Inni ważni politycy sejmowej opozycji mówią o tym, że przedstawią własne propozycje. – Jest jeszcze czas, by ten system działał sprawnie. Powinien opierać się na przychodniach i lekarzach rodzinnych – powiedział w Sejmie Cezary Tomczyk.

Chęć udziału w spotkaniu wyraził też Szymon Hołownia, lider Polski 2050, i jego eksperci w sprawie ochrony zdrowia, ale – jak napisał na Twitterze – „odmówiono mu" udziału. Polska 2050 nie ma jednak (jeszcze) swojego koła parlamentarnego w Sejmie, chociaż jednocześnie w ostatnich sondażach notuje dwucyfrowe wyniki.