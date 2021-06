Bosak: Prezydent USA nie powinien prosić o spotkanie z Putinem

W środę prezydenci USA i Rosji, Joe Biden i Władimir Putin, odbyli kilkugodzinną rozmowę w Genewie.

Pytany w Polsat News, czy po tym spotkaniu "świat jest bezpieczniejszy" poseł Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił, że nie. - Liderzy mocarstw kiedy spotykają się, to rozmawiają o podziale władzy, ale społeczeństwu nie przedstawią tego, że rozmawiają o podziale stref wpływów, w związku z tym mówią, że rozmawiają o ładzie międzynarodowym i bezpieczeństwie - dodał.



Co wynikło ze spotkania Bidena z Putinem? - Moim zdaniem w zasadzie na razie nic - powiedział poseł Konfederacji.

- Może zła wiadomość dla nas jest taka, że Biden sam ustawił się trochę w roli petenta, dlatego, że jest jasne, że jakby Bidenowi zależało na tym spotkaniu, że niejako on o nie poprosił. Moim zdaniem dla pełnej symetrii czy zachowania porządku pomiędzy mocarstwami, pokazania, że jednak Stany Zjednoczone są bardziej wpływowe niż Rosja, to jednak prezydent Stanów Zjednoczonych nie powinien prosić o to spotkanie - a to wygląda tak, jakby on chciał mieć korzyść wizerunkową z tego, że się spotka z Putinem, co generalnie nie wróży nam dobrze - mówił.