Putin: W USA nie zdążysz otworzyć ust, już do ciebie strzelają

Na początek oświadczył, że ambasadorzy obydwu państw będą wracać do "kraju swojej służby", ich powrót to tylko "kwestia techniczna".

Prezydent Rosji stwierdził, że Biden "uciekł" przed pytaniem o łamanie praw człowieka.

- W naszych krajach jest tak, że cokolwiek się dzieje, odpowiada za to kierownictwo państwa - mówił Putin, dodając, że podczas rozmowy z inicjatywy Bidena poruszona została kwestia praw człowieka. - Na ulicach amerykańskich miast co chwila ginie człowiek. Tam nie zdążysz otworzyć ust, a już do ciebie strzelają -mówił Putin.

Odpowiadając na pytanie amerykańskiej dziennikarki, która pytała o zwalczanie antykremlowskiej opozycji i zamykanie jej działaczy, a także o uznawanie organizacji pozarządowych za zagranicznych agentów, Putin stwierdził, że "współczuje temu", co się dzieje w USA, ale nie chce dopuścić, by coś takiego działo się w Rosji.

- Prezydent Biden nie zapraszał mnie w gości, ja takich zaproszeń też nie wystosowałem - skwitował Putin pytanie o ewentualne oficjalne wizyty przywódców.

- Czy jest pan gotów zrezygnować z nieprzewidywalności? - zapytał Putina dziennikarz abc.news.

- A co było stabilnego ze strony USA w tym, że wspierano przewrót na Ukrainie? I pan myśli, że to my jesteśmy nieprzewidywalni? - spytał wyraźnie podenerwowany Putin. - Zachowujemy się absolutnie adekwatnie do pojawiających się zagrożeń. My prowadzimy ćwiczenia na własnym terytorium. Rosja nie sprowadza swego sprzętu wojskowego i żołnierzy w pobliże granicy państwowej Stanów Zjednoczonych. Niestety, nasi partnerzy amerykańscy właśnie to teraz robią.