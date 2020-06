Budka do Morawieckiego: Farsa. Kosiniak-Kamysz: Was trzeba leczyć Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Czemu pan premier nie wspomniał o stadninie w Janowie, o milionie aut elektrycznych, zniszczyliście Alior Bank, za co się nie zabierzecie to zepsujecie - mówił w Sejmie lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka w sesji pytań do premiera po wystąpieniu szefa rządu, który zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania.