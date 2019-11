Posłanka PiS głosowała przeciwko Piotrowiczowi

Za wyborem Krystyny Pawłowicz głosowało 230 posłów, 213 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za powołaniem Jakuba Steliny na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zagłosowało 233 posłów, 209 oddało głos przeciwny, 8 wstrzymało się od głosu. Za kandydaturą Stanisława Piotrowicza głos oddało natomiast 230 posłów, a 218 było przeciw. Wśród nich była tylko jedna posłanka z PiS - wiceminister klimatu Małgorzata Golińska. Polityk nie skomentowała na razie swojej decyzji. Podczas głosowania w sprawie powołania Piotrowicza na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie głosowało także czterech posłów PiS: Teresa Hałas, Paweł Lisiecki, Ewa Malik oraz Andrzej Sośnierz. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do głosowania Golińskiej odniósł się na Twitterze Tomasz Zimoch. „Prezes PiS wezwał na wychowawczą rozmowę posłankę PiS, która głosowała przeciw kandydaturze S.Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego" - napisał. „Posłanka Małgorzata Golińska jedyna z PiS głosowała przeciw kandydaturze S. Piotrowicza do TK. Pani Poseł - brawo” - dodał.