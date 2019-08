Spotkanie Macron - Putin. Optymizm w sprawie Ukrainy

- Jest to okazja, aby położyć kres trwającemu od pięciu lat konfliktowi - powiedział prezydent Francji na konferencji prasowej.

- Są rzeczy, o których warto mówić i które dają podstawy do ostrożnego optymizmu - mówił Władimir Putin.

Prezydent Francji nie krył zaniepokojenia w sprawie bombardowań przeprowadzonych w Idlib w Syrii. Przekazał Putinowi, że zawieszenie broni musi być pilnie wprowadzone.

- Popieramy działania armii syryjskiej, aby położyć kres zagrożeniom terrorystycznym - komentował Putin. - Nigdy nie powiedzieliśmy, ze w Idlib terroryści będą czyli się komfortowo - dodał.

Putin mówił również, że nie chce, by na ulicach Moskwy doszło do wydarzeń przypominających protesty "żółtych kamizelek". - Jestem tu gościem i niewygodne jest dla mnie mówienie o tym. Nie chcielibyśmy, aby doszło do tego w rosyjskiej stolicy - skomentował.