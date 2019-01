Wenezuela: Żołnierze Gwardii Narodowej się zbuntowali

Siły bezpieczeństwa Wenezueli użyły gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom biorącym udział w antyrządowym proteście w stolicy kraju Caracas. W stolicy doszło też prawdopodobnie do buntu żołnierzy Gwardii Narodowej - armia informuje o aresztowaniu buntowników.

Do zamieszek doszło w poniedziałek rano w jednej z biedniejszych dzielnic Caracas.

Wcześniej grupa mężczyzn w mundurach uzbrojonych w broń szturmową opublikowała nagranie, które trafiło do mediów społecznościowych. Widoczni na nim żołnierze oświadczyli, że nie uznają rządu prezydenta Nicolasa Maduro.

Jeden z mężczyzn widocznych na nagraniu przedstawia się jako sierżant Armando Figueroa. Wzywa on Wenezuelczyków do wyjścia na ulice i protestowania przeciwko władzy oraz do poparcia zbuntowanych żołnierzy.

- Prosiliście, żebyśmy wyszli na ulice w obronie konstytucji, a więc jesteśmy - mówi sierżant Figueroa, który następnie prosi Wenezuelczyków o poparcie dla buntu.

AFP informuje, cytując wenezuelską armię, że buntownicy zostali już aresztowani.

Wenezuela od kilku lat boryka się z potężnym kryzysem gospodarczym spowodowanym spadkiem cen ropy na światowych rynkach. Zachód kwestionuje też legalność władzy Maduro zarzucając prezydentowi Wenezueli fałszerstwa wyborcze w czasie wyborów z 2018 roku, które zapewniły mu reelekcję.