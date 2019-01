Doradca Biedronia: Naszym celem jest wejście do rządu

- Czas odsunąć PiS od władzy i zacząć naprawiać, również to co zepsuła Platforma Obywatelska - mówił w #RZECZoPOLITYCE doradca Roberta Biedronia, Marcin Anaszewicz.

Anaszewicz podkreślił, że celem nowej partii, która powstanie 3 lutego z ruchu społecznego tworzonego przez Roberta Biedronia "jest doprowadzenie do sytuacji w której powstanie rząd z jej silnym udziałem". Dlatego, że - jak mówił doradca Biedronia - celem nie jest jedynie odsunięcie PiS-u od władzy, ale również rozpoczęcie naprawiania Polski.

Poniżej dalsza część artykułu

Szef sztabu nowego projektu Biedronia nie wykluczył, że premierem takiego rządu mógłby zostać sam Biedroń - wskazał przy tym, że z ostatnich sondaży wynika, iż Grzegorz Schetyna nie cieszy się zbyt dużą popularnością, jako kandydat na premiera przyszłego rządu.

O sytuacji w opozycji Anaszewicz mówił, że "Koalicja Obywatelska już nie istnieje", a Grzegorz Schetyna "zjadł Nowoczesną i wykiwał Barbarę Nowacką". Ta ostatnia, jego zdaniem, liczyła na wsparcie PO w swojej inicjatywie dotyczącej wprowadzenia świeckiego państwa. Ruch Biedronia, jak wynika ze słów Anaszewicza, również zamierza wnieść "cały pakiet zmian dotyczących finansowania Kościoła".

- Należymy do tego środowiska, które czyta konstytucję od początku do końca. W naszym ruchu też są osoby wierzące, ale to nie znaczy, że nie wspierają one idei świeckiego państwa - mówił.

Anaszewicz zapowiedział, że dyskusję o naprawie państwa nowa partia Biedronia ma zacząć od jego "odpartyjnienia". - Jest to o tyle nowe hasło, że żaden rząd przez ostatnie 30 lat nie wprowadził transparentnych zasad w funkcjonowanie administracji publicznej - dodał. Zapewnił też, że w tym zakresie formacja tworzona przez Biedronia ma przewagę nad innymi partiami ponieważ "nie ma presji działaczy którzy chcą dojść do stanowisk".