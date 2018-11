Król Arabii Saudyjskiej wzywa do powstrzymania Iranu AFP

Król Arabii Saudyjskiej, Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud wezwał społeczność międzynarodową do powstrzymania Iranu przed rozwijaniem swoich rakiet balistycznych, a także zmuszenie Teheranu do wstrzymania programu nuklearnego. Po raz kolejny wyraził też poparcie dla starań ONZ zmierzających do zakończenia wojny w Jemenie.