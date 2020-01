Okrągły stół dla sądów: festiwal życzeń zamiast kompromisu - komentarz Tomasza Pietrygi

Inicjatywa PSL-KO zwołania okrągłego stołu w sprawie sądów tylko na chwilę przyniosła nadzieję, że zmęczone czteroletnim wyniszczającym sporem strony w trosce o dobro wspólne zaczną ze sobą konstruktywnie rozmawiać. Jeszcze w poniedziałek w twitterowym wpisie wicepremier Jarosław Gowin wskazywał na potrzebę takiego przedsięwzięcia. We wtorek rano powietrze z balonika uszło jednak bardzo szybko. Wiceminister Michał Wójcik poinformował, że nikogo z PiS na spotkaniu nie będzie. Zabrakło przedstawicieli prezydenta. Sceptycznie do rozmów odnieśli się też przedstawiciele organizacji sędziowskich. O spotkaniu zapominał entuzjastycznie nastawiony Jarosław Gowin. Pojawił się tylko poseł Tadeusz Cymański, który zajął miejsce przy drzwiach, i to – co podkreślano – całkowicie prywatnie.

