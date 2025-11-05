Reklama
Agata Łukaszewicz: Areszt i pieniądze ważniejsze niż słowo

O tym, że tymczasowe aresztowanie jest od lat w Polsce nadużywane, wie z pewnością każdy zainteresowany postępowaniem karnym prawnik. Tymczasem sądy rezygnują z innych środków zapobiegawczych na rzecz tych najsurowszych.

Publikacja: 05.11.2025 06:00

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Traci na znaczeniu słowo osoby, która ma ręczyć za zdyscyplinowanie podsądnego. A to dowód na to, że padają autorytety. Nie chodzi tylko o ich zbyt częste stosowanie przez sądy, ale i o czas trwania tego środka zapobiegawczego. Nieuzasadnione jego zastosowanie i przedłużanie często rodzi także skutki finansowe, i to niemałe. W trakcie debat nad poprawieniem sytuacji w tym obszarze często przywoływane są druzgocące raporty i krajowe np. rzecznika praw obywatelskich i organizacji międzynarodowych. Na niewiele to się zdaje. Nie pomagają apele adwokatów, którzy na sali rozpraw widzą, że sądy często bezrefleksyjnie „klepią” wnioski prokuratorów. Jeśli już rezygnują z aresztu, najczęściej zamieniają go na poręczenie majątkowe popularnie zwane kaucją. A są przecież inne, równie dotkliwe dla podsądnych, których sądy nie uznają lub czynią to bardzo rzadko. Jednym z nich jest poręczenie osoby godnej zaufania.

Bycie ocenianym to nieodłączny element pracy każdego prawnika procesowego

To ona swoim życiem, doświadczeniem, autorytetem gwarantuje stawiennictwo oskarżonego na rozprawach. O tym, że od lat ten środek jest niemal martwy, pisze na stronie drugiej Tygodnika Prawników adwokat Jacek Dubois w felietonie „Jak mocną walutą jest słowo”. Dlaczego dla sądów realną gwarancją stały się pieniądze, a gwarancje osób publicznego zaufania taki walor straciły – zastanawia się autor. Dobry, skuteczny adwokat to połowa sukcesu – często słychać w sądowym korytarzu. I trudno się z tym nie zgodzić, choć ostateczna decyzja należy zawsze do sądu. O tym, jak wielkie znaczenie ma wystąpienie przed sądem, wyłożenie argumentów i syntetyczna wypowiedź, pisze na stronie czwartej Tygodnika adwokat Maciej Zaborowski w felietonie „Pięć minut prawdy”.

Czytaj więcej

Bartosz Pilitowski, prezes Court Watch Polska
Prawo karne
Pilitowski: dysfunkcjonalność tymczasowego aresztowania jest na rękę rządowi

Bycie ocenianym to nieodłączny element pracy każdego prawnika procesowego. – Oceniają nas wszyscy. Począwszy od klientów przez współpracowników, aplikantów, szefa, kończąc na Wysokim Sądzie oraz najbardziej wymagającym i beznamiętnym sądzie opinii publicznej – zauważa mecenas.

Zapraszamy do lektury Tygodnika Prawników!

Czytaj więcej

Tymczasowy areszt nie jest prawomocnie orzeczoną i wykonywaną karą pozbawienia wolności.
Rzecz o prawie
Agata Łukaszewicz: Areszty do pilnej i skutecznej poprawki

Czytaj więcej

Paweł Moczydłowski: Kiedy sąd uchyla areszt, funkcjonariusze oddychają z ulgą
Rzecz o prawie
Paweł Moczydłowski: Kiedy sąd uchyla areszt, funkcjonariusze oddychają z ulgą

Źródło: Rzeczpospolita

Publicystyka Prawo Karne Postępowanie Karne Rzecz o prawie Tymczasowe aresztowanie

